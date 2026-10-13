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Il 42% dei budget delle Big Tech mangiato dalle norme UE

Il 42% dei budget delle Big Tech mangiato dalle norme UE

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Il 42% dei budget delle Big Tech mangiato dalle norme UE Dailyletter

Oggi apriamo con i dati di un Report che deve far riflettere i legislatori europei e degli Stati membri: il 42% dei budget delle aziende Tech se ne va per la compliance normativa di Bruxelles. Il tema sarà al centro della 4^ edizione del Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – che partirà domani a Villa Erba sul lago di Como fino al 16 ottobre. Key4Biz è tra i Media Partner.

Intanto Pietro Labriola, CEO di TIM, ha incontrato per la prima volta i vertici di Poste Italiane mandando un messaggio anche ai propri dipendenti: “Indipendentemente dal futuro assetto di quotazione, Tim resterà una società chiamata a operare autonomamente”.

Sul tema social e minori, infine, anche la Turchia ha formalmente vietato l’accesso alle piattaforme ai minori di 15 anni. Il divieto entrerà in vigore il 1° novembre.

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L'autore

Redazione Key4biz

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