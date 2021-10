Il 4 ottobre 1950 appare per la prima vola Snoopy nelle strisce dei Peanuts

È lunedì mattina e qualcuno di noi sarà in cerca con il lanternino di quella che ultimamente viene definita ‘Monday Motivation’. Aprendo Instagram, non è del tutto escluso che possiate imbattervi nel cane Snoopy che ci regala qualche frase sull’esistenzialismo del lunedì, rigorosamente dall’alto della sua cuccia e con caffè bollente alla mano.

Da quella prima, timidissima, striscia del 1950 a oggi, ne sono passati di media sotto i ponti; eppure Snoopy e Charlie Brown sono ancora lì. Sarà forse perché queste creaturine di Charles Schulz sono perfette anche per i nostri anni? Primo, se i social media si basano sul coinvolgimento, la sfiga dei Peanuts non è mai completa: manca sempre il nostro tocco per renderla tale. Secondo, i Peanuts hanno un’identità visiva ‘total flat’, since 1950; terzo, poche parole ma tutte quelle necessarie per riconoscerci dentro anche noi.

Saranno forse dei meme ante litteram? Vi lasciamo con questa riflessione per il caffè del lunedì.