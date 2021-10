Il 4 novembre a Roma la Conferenza HD Forum Italia sulla Tv del futuro

“Media del domani: tecnologia, contenuti e consumo” sarà il tema della conferenza annuale di HD Forum Italia (HDFI), che si svolgerà a Roma giovedì 4 novembre presso il Westin Excelsior Rome (Via Vittorio Veneto 125, ore 10). L’associazione HDFI, che celebra quest’anno il suo quindicesimo anniversario, è l’organismo di filiera che riunisce venticinque aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. Nel corso della conferenza, importanti esperti italiani ed esteri si confronteranno sugli effetti che la nuova distribuzione di contenuti audiovisivi on-demand via internet, cioè il cosiddetto OTT (Over The Top), abbiano sortito sul mercato tradizionale della diffusione televisiva broadcast (via digitale terrestre e satellite).

“La distribuzione broadcast è ancora il modo preferito per fruire della tv lineare di massa in alta definizione e su schermi di grandi dimensioni, ma l’OTT è ormai universalmente riconosciuto come il modo principale per distribuire contenuti on-demand su una varietà di dispositivi digitali”, ha dichiarato Manlio Benito Mari, presidente di HDFI. “Durante la nostra conferenza annuale, ci domanderemo dunque quali siano le rimanenti barriere tecniche, commerciali e normative da superare affinché l’OTT possa affiancarsi virtuosamente alla trasmissione tradizionale per la tv lineare di massa”.

Il programma del congresso di HDFI sarà aperto da un “keynote speech” di mons. Dario Edoardo Viganò, Vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, sul tema “Una visione dei nuovi Media”. Seguiranno poi alcuni interventi su nuove piattaforme per la fruizione tv, modelli evolutivi per un pubblico generazionale, contenuti tv gratuiti con la presenza di annunci pubblicitari e ruolo del servizio pubblico. Saranno anche discussi gli argomenti di tre webinar organizzati recentemente da HDFI, tra cui: le ragioni del successo dell’OTT e le problematiche della protezione e distribuzione dei contenuti in questa modalità; la scalabilità e la latenza, con uno sguardo all’architettura dei Content Delivery Network (CDN) e al loro impatto economico; e il confronto tra OTT e broadcasting tradizionale sul fronte della “quality of experience” e della regolamentazione.

La conferenza prevede anche una “demo area” in cui aziende leader del settore audiovisivo e broadcast presenteranno nuove tecnologie e soluzioni per il futuro della distribuzione tv via internet. Sponsor dell’evento sono Lutech, MainStreaming e Mediaset. Sarà possibile seguire i lavori e visitare l’area espositiva sia in presenza, previa registrazione, che in live streaming attraverso la piattaforma online di HDFI Network.