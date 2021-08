Il 4 agosto 1901 nasce Louis Armstrong

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Se un dettaglio, spesso, informa tutto il resto, di Louis Armstrong dice molto già il fatto di esser stato il primo cittadino di colore negli Stati Uniti a condurre un programma radiofonico.

Tendiamo spesso ad attribuire una divinità ai personaggi di questa caratura e, se dovessimo sceglierne una anche per Armstrong, allora questa sarebbe sicuramente il dio Giano. Era il nume rappresentato sempre bifronte e per questo inscindibile: come lo è l’esergo di una moneta, come lo è l’Armstrong trombettista e cantante.

Quel Dio, Giano, era anche quello dei ‘prima’. Non per gerarchia, ma per ordine di tempo: a lui si offrivano i primi sacrifici stagionali, da lui prendeva il nome il primo mese dell’anno. Era festeggiato a metà agosto, lo stesso mese che poi sarà anche di Armstrong. Lui, che amava così tanto gli anticipi musicali, aveva spostato a un ‘prima’ addirittura la sua nascita: sostenne infatti per tantissimo tempo di esser venuto alla luce il 4 luglio 1900, un anno e un mese prima del vero (la geografia no, quella è rimasta sempre New Orleans).

Ma soprattutto, da dio degli inizi, non si dà un ‘prima’ nel jazz, senza Armstrong.