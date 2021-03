Il 3 marzo 1923 esce il primo numero del «Time»

La prima copertina del «Time» era dedicata a Joseph Gurney Cannon, repubblicano e Presidente della Camera dei Rappresentanti. È considerato il più influente di tutti i tempi, con un buon impasto di carisma e levatura morale. Che fossero amici o nemici, tutti lo conoscevano come “Uncle Joe”; qualcosa vorrà dire.

Dopo quasi cento anni, i volti sul «Time» parlano sempre di reputazione fuori dall’ordinario. Se leggete questa mail vuol dire che la sveglia è già suonata e, come ogni mattina, vi ha trascinato fuori dai sogni di gloria. Eppure Uncle Joe diceva di se stesso di aver fatto “solo” esperienze da uomo medio.



Di sicuro incoraggiamento. Nel frattempo, non ci resta che avanzare dal letto verso il “time” del caffè: omonimo familiare e sicuramente più a buona portata.