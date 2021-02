Il 3 febbraio 1986 viene fondata la Pixar

Ogni scrivania è un po’ come un piccolo borgo: è popolata da un orizzonte di pochi personaggi che interagiscono con alternative minime. Si conoscono, ci conoscono.



Capita anche che un giorno uno di questi oggetti bussi alla nostra immaginazione con una novità: non un altro modo d’uso, ma una storia.



Sarà accaduto qualcosa di simile quel 3 febbraio 1986 quando il regista John Lasseter vide la lampada sulla sua scrivania che cominciava a giocare con una palla e la rincorreva con un gracchiare metallico. La piccola avventura di Luxo Junior e della sua mamma lampada sarà all’origine non solo del logo della Pixar, ma di tante altre storie.



Lo aveva intuito bene Buzz Lightyear, il protagonista di Toy Story: «Verso l’infinito e oltre».



In ogni caso, per immaginare tutto questo, occorre avere gli ingranaggi della fantasia davvero ben oleati.