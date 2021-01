Il 28 gennaio 1813 Jane Austen pubblica Orgoglio e Pregiudizio

Leggendo il romanzo di Jane Austen, la mente va ai cottage della campagna inglese, dove vivono Mr. Bennet e sua moglie, signora chiacchierona e certo devota alla scalata sociale. Quest’ultima trascorre le giornate letteralmente in vedetta, sperando nell’arrivo di buon partito per le sue cinque figlie.

“È verità universalmente ammessa che uno scapolo fornito di un buon patrimonio debba sentire il bisogno di ammogliarsi”



Un giorno lo scapolo possidente arriva davvero ed è il signor Darcy: un po’ schivo certo, ma non privo di fascino. Sarà Elizabeth, la secondogenita, ad incuriosirlo con la sua intelligenza.



Non sveliamo il finale del libro, ma vi anticipiamo che a un certo punto Lizzy viene invitata al gran ballo nella tenuta di Mr. Darcy. Augurandole buona fortuna per la serata, non possiamo che regalarle la nostra pochette.