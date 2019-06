La connettività rappresenta il futuro dei territori, per realizzare una rete in fibra che funzioni si deve partire da una buona progettazione: il 27 giugno presso la Terrazza Martini di Milano evento di presentazione di EagleProjects, società specializzata in sviluppo software, design e rilievi 3D.

La Terrazza Martini di Milano ospiterà il prossimo 27 giugno l’evento di presentazione di EagleProjects, società di progettazione di software, attiva nel settore delle reti di telecomunicazioni ed elettriche, di fronte ad una platea di addetti ai lavori del settore delle infrastrutture di rete, delle telco, delle utilities, ma anche del settore finanziario.

Tra i tanti partner dell’azienda, possiamo citare TIM, Italtel, Enel, Invitalia, Sielte, Tiscali, Ericsson, Retelit.

Un’azienda giovane, con 350 dipendenti (età media 30 anni), di cui il 66% laureati in ingegneria e il resto in altre discipline, tra cui geologia, informatica ed archeologia, che si propone sul mercato nazionale ed internazionale, tra Europa e Sud America, come realtà innovativa caratterizzata da un forte orientamento all’innovazione tecnologica, soprattutto nel campo dei rilievi in 3D di infrastrutture e opere d’arte, dell’ingegneria delle reti, nello sviluppo di software avanzati e nella progettazione di reti in fibra ottica, che riguarda decine di Comuni italiani, di medie e grandi dimensioni.

L’evento sarà l’occasione per illustrare al pubblico i campi di applicazione delle soluzioni EagleProjects, con la realtà mixata, la realtà aumentata e virtuale, una sensoristica molto sviluppata e il real to digital.

In tema di progettazione e tecnologie software, il 27 sarà anche l’occasione per conoscere da vicino la piattaforma “GIS”, utilizzata per la progettazione della rete FTTX di fibra ottica, con funzionalità 3D e augmented & virtual reality.

EagleProjects, inoltre, propone un sistema di mobile mapping proprietario basato sull’esecuzione di alcune attività inerenti all’intelligenza artificiale.