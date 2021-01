Il 26 gennaio 1500 viene scoperto il Brasile

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Il Brasile è l’unico Stato al mondo che scavalca l’Equatore, perché ha territori sia nell’emisfero boreale sia in quello australe.



La sua scoperta è tutt’ora contesa tra lo spagnolo Vicente Pinzón e Amerigo Vespucci, alla guida della flotta portoghese. Quel 26 gennaio sembra che le navi di Pinzòn siano sbarcate su una bellissima spiaggia brasiliana, per questo ribattezzata “Rostro Hermoso”. Ma altre fonti ci dicono che l’italiano Vespucci lo abbia battuto per un pelo, giungendo in Brasile appena qualche mese prima.



Un trambusto certo. Speriamo non abbiamo disturbato troppo la quiete di questi uccelli.