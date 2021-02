Il 25 febbraio 1895 in Sudafrica è inaugurata la prima riserva naturale al mondo

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Nel 1895 questa porzione dell’emisfero australe si chiamava “Repubblica del Transvaal”, un territorio che aveva conquistato la sua indipendenza dall’impero britannico, grazie all’azione del movimento guidato da Paul Kruger…



Porta il suo nome la prima riserva naturale del mondo (Parco Nazionale Kruger) che è la più grande del Paese. “Zio Paul”, come affettuosamente lo chiamavano i sudafricani, fondò anche il Groenkloof, primo santuario per animali del mondo, perché qui questi potevano essere solo che adorati. L’iniziativa nacque per salvare la fauna locale dai bracconieri, con particolare attenzione agli oribi, una famiglia di timidi antilopi.



Il fenomeno della caccia, se non controllato, poteva essere un danno non da poco per il Sudafrica, Repubblica della biodiversità: nel suo territorio vivono oltre 20 mila specie di piante, 800 di uccelli, 243 di mammiferi e anche 632 di farfalle.



Abbiamo cercato di sintetizzare questo patrimonio in un’immagine: di quante puntine sarà fatta la nostra zebra?