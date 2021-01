Il 22 gennaio 1929 è il debutto in orchestra di Herbert Von Karajan

Von Karajan nasce a Salisburgo, la città di Mozart, nel 1908. Il suo debutto in orchestra avviene proprio al Mozarteum nel ‘29, quando omaggia il genio dirigendo il Concerto per pianoforte K488.

Von Karajan nasce a Salisburgo, la città di Mozart, nel 1908. Il suo debutto in orchestra avviene proprio al Mozarteum nel ‘29, quando omaggia il genio dirigendo il Concerto per pianoforte K488. Nel 1955, viene nominato direttore della Berliner Philharmoniker, un incarico che manterrà tutta la vita.



Ai nostri occhi Von Karajan è il metro di paragone della direzione d’orchestra, perché è stato il primo del suo mondo a dare importanza all’immagine, al marketing e al gesto iconico.



Valga un’istantanea su tutte: era solito dirigere l’orchestra ad occhi chiusi. Tutto era nella sua memoria smisurata. Per questo gli abbiamo dedicato il nostro misurato leggio.