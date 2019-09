Venerdì 20 settembre 2019

Ore 9.30 – 16:00

Museo Ferruccio Lamborghini

319 Strada Provinciale 4 Galliera Sud

40050 Casette di Funo

Motori dell’innovazione: le tecnologie esponenziali più utili al business raccontate dagli esperti nella prestigiosa location del Museo Ferruccio Lamborghini, il prossimo 20 settembre a Casette di Funo, alle porte di Bologna. Per aiutare le imprese a capire meglio le tecnologie che fanno la differenza per il business, Tenenga e Tecno-Soft hanno organizzato un evento dal titolo emblematico: “Tra i motori dell’innovazione: vieni a scoprire le tecnologie per migliorare i tuoi processi”.

Agenda dell’evento

Le tecnologie che fanno la differenza per il business

Il punto di partenza dell’iniziativa è quell’Industria 4.0 ormai diventata il mantra della cultura manageriale più illuminata. Internet of Things, robotica collaborativa, tecnologie mobile, cloud, sistemi di stampa e di lettura sempre più intelligenti, infatti, stanno entrando nelle organizzazioni portando un’efficienza irrinunciabile. Per cogliere la bussola dell’innovazione è molto importante capire non solo come funzionano certe tecnologie di punta ma anche quali sono i migliori criteri di scelta.

“Non produciamo prodotti: realizziamo soluzioni che sono i motori dell’innovazione – ha spiegato Ubaldo Montanari, Ceo di Tenenga -. Per noi è molto importante prestare attenzione alle novità del mercato, cogliere i nuovi trend e rimanere informati sulle nuove tecnologie. Questo ci consente di essere un po’ come le antenne tecnologiche dei nostri clienti, il che rafforza il concetto di partnership: non siamo semplici fornitori ma ci proponiamo come un punto di riferimento nell’ambito della consulenza anche perché le soluzioni che andiamo a proporre consentono alle aziende di restare sempre al passo coi tempi”.

Motori dell’innovazione: orientare al meglio investimenti e scelte

Nell’esclusiva cornice del Museo Ferruccio Lamborghini, a Funo di Argelato (BO), sarà possibile partecipare a un ricco programma di interventi che pone sotto i riflettori tutte le soluzioni di ultima generazione che fanno concretamente la differenza nel business. Gli esperti racconteranno pregi e difetti, supportando le aziende nel capire in che modo scegliere quelle più giuste per la propria azienda. Il programma della giornata prevede anche la partecipazione diretta di una serie di testimonial che illustreranno le loro storie di successo, raccontando quali sono stati i veri motori dell’innovazione aziendale. Sarà così possibile ricevere un quadro completo su tecnologie, costi e opportunità.