Il 2 ottobre è la “Festa dei nonni”

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Questa festa cade il 2 ottobre solo in Italia. Negli Stati Uniti, ad esempio, si festeggia a settembre, la prima domenica dopo il “Labor Day”. È una celebrazione piuttosto vecchiotta: fu il presidente Jimmy Carter ad istituirla nel 1978, accogliendo la richiesta di Mrs. McQuade, madre di 15 figli e nonna di oltre quaranta nipoti e bisnipoti.

Comunque, anche quella del nonno è una professione in evoluzione. Sappiamo di nonni che fanno yoga o che si prendono cura di loro stessi barattando il carboidrato con il tofu (che, se fatto dalle mani di nonna, saprà sempre e comunque di ragù). Ma arriverà sempre il momento in cui ci saranno una nonna o un nonno seduti in poltrona. In fondo, se si parla di accessori, questo qui sopra è quello essenziale per la cosa che sanno fare meglio di tutti: tessere il filo dei ricordi.