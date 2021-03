Il 2 marzo 1990 esce il film «Caccia a Ottobre rosso»

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

«Niente di quello che state per vedere…è mai successo»



Così recitava il messaggio d’apertura del film. «Caccia a Ottobre rosso» racconta la storia di un sottomarino invisibile tanto ai sonar americani, quanto a quelli sovietici, ma qui non si tratta di semplice tautologia.



Nel 1990, Gorbaciov era appena salito al Cremlino e la parola “perestroika” cominciava a essere un gradito esotismo anche a Washington.



Così, per non inficiare gli sforzi del disgelo politico, quella premessa si rese opportuna. Questione di equilibri internazionali che prendiamo molto seriamente; non è un caso che il nostro sommergibile sia stato costruito su una livella.