Il 18 ottobre 2019 esce l’ultimo album di Franco Battiato

L’ultimo album di Franco Battiato si chiama “Torneremo ancora” ed è un compendio dei suoi brani più famosi. Tra questi c’è solo un singolo, inedito, che dà il nome all’album. Come sempre accade alla scomparsa di grandi oratori del nostro tempo, si tende a vedere nell’ultimo lavoro una sorta di testamento spirituale.

In realtà Franco Battiato aveva preparato il colpo vincente molti set prima, come fanno i grandi tennisti. Se in “Torneremo ancora” si parla di “cittadini del mondo che cercano una terra senza confine”, una certa idea di vastità permea le sue strofe sin da quando ci lasciava intravvedere le zingare ballare nel deserto. Arriviamo così agli ultimi anni, quando si rifugia a Milo, un paesino visitato regolarmente dalle piogge di polvere dell’Etna.

“Tornerai ancora”, Franco Battiato, come fa la sabbia dei mandala tibetani che tanto amavi. In realtà torna già ogni giorno, grazie alle melodie così nitide e pulite che raggiungono il nostro cuore prima delle nostre orecchie.