Il 16 ottobre 1925 nasce Angela Lansbury

Angela Lansbury è stata il volto della “Signora in Giallo” e di Miss Marple in “Assassinio allo specchio”; sua, è anche la voce della teiera ne “La bella e la bestia”.

L’attrice inglese esordisce nel cinema giovanissima e sarà impegnata, negli anni a venire, in un caleidoscopio di ruoli e di generi. Eppure il timbro nella memoria collettiva lo mette grazie ai personaggi a cui ha dato un volto nella maturità. Un po’ come accade alle sue eroine, che sono solo apparentemente compite. La teoria vorrebbe Miss Marple e Jessica Fletcher prigioniere di un tempo che ristagna nelle pieghe dei grembiuli inamidati. Nella pratica, tutte queste signore riescono a portare il concetto di tempo a ebollizione, raccogliendo i frutti in quella stagione della vita che tutti dicono sia la più avara. Ma sarà poi così vero?