Il 15 gennaio 1622 nasce Molière

Questa mattina non vi diamo il buongiorno, ci limitiamo a “prestarvelo”. Così farebbe Arpagone, il protagonista de L’Avaro di Molière, nato come oggi a Parigi 399 anni fa.

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Il vecchio era così parsimonioso da assegnare un valore materiale anche a ciò che avrebbe dovuto esserne privo, come l’augurio di una buona giornata.



Succede più o meno la stessa cosa quando, con monete e banconote, diamo forma a medaglie. Ma il valore non era senza prezzo?