Il 14 Gennaio 1990 i Simpson debuttano sul canale televisivo FOX come serie regolare

Prima che le serie diventassero pane quotidiano, ce ne sono state alcune che hanno segnato una generazione. Tra queste ci sono sicuramente i Simpson. Nata dalla mente di Matt Groening, i suoi ingredienti sono a prima vista molto tradizionali: una cittadina di provincia e una famiglia regolare, che riempie il suo tempo libero con l’oggetto regolarmente presente in tutte le case, la tv.



Mentre il tubo catodico era acceso e i cinque Simpson erano lì davanti come ipnotizzati, sul loro divano cadeva la crème de la crème del junk food americano: birra, patatine, donuts.



Il nostro omaggio alla celebre famiglia americana trova un punto di incontro simbolico nel divano realizzato con la pasta fresca: se fosse stata questa la loro dieta, forse sarebbero stati meno caustici, e allora non sarebbero stati i Simpson!