Il 13 Gennaio 1930 viene pubblicata la prima striscia di Topolino

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la nota agenzia creativa fondata e diretta da Antonio Romano, che ci accompagnerà quotidianamente scandendo le ricorrenze, le coincidenze, le storie e le emozioni legate al giorno.

“Spero solo che non ci dimenticheremo mai che tutto è cominciato con un topo”: sono le parole di Walter Disney, pronunciate 24 anni dopo la pubblicazione del suo primo fumetto. Topolino arriva al New York Mirror nel 1930, dopo un periodo di prove generali al cinematografo; i tempi erano quindi maturi per il grande salto sui mezzi di comunicazione di massa.



La prima avventura inizia con Mickey Mouse intento alla lettura delle avventure di Charles Lindbergh, primo aviatore ad attraversare l’Oceano Atlantico nel 1927. Topolino decide così di emularlo, ma il suo tentativo di volo sarà un flop.



Il mouse viene inventato nel 1967, quarant’anni anni dopo l’impresa di Lindbergh, e ci piace pensare che sia stata un po’ la rivincita per tutta la categoria dei roditori. Le possibilità offerte dalla navigazione sul web hanno declassato in un colpo solo il volo sull’oceano: spazio immenso sì, ma non infinito. Touché