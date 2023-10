Il 12 Ottobre è la Giornata Mondiale della Vista. Screening oculistico gratuito in Piazza di San Silvestro a Roma

La Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (S.I.S.O.) ETS, società scientifica di riferimento dell’oculistica italiana ed ente del Terzo Settore, partecipa a questa importante iniziativa e offre visite oculistiche gratuite a Piazza di San Silvestro (Roma), il 12 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 18.30 , presso un ambulatorio mobile dotato di strumentazioni di ultima generazione con un equipe medica a disposizione di chi vorrà aderire a questa semplice, ma preziosa, iniziativa. È importante infatti consultare regolarmente l’oculista di fiducia, soprattutto dopo i 50 anni, anche se l’attenzione alla salute degli occhi deve iniziare fin da piccoli, con controlli periodici e regolari, perché oramai anche i bambini in tenera età adoperano con grande facilità e frequenza i dispositivi elettronici oltre che guardare la solita tv.

Un’iniziativa a carattere sociale

Così commenta il prof. Teresio Avitabile, Presidente S.I.S.O. ETS: “Volentieri la società scientifica che ho l’onore di presiedere ha aderito all’iniziativa promossa dell’OMS della Giornata Mondiale Della Vista, organizzando, con grande spirito sociale, un mini ambulatorio oculistico con altissima tecnologia con cui si potrà effettuare un veloce ma accurato screening per diagnosticare due importanti e gravi patologie oculari: il glaucoma e la maculopatia, malattie silenziose che portano alla perdita della vista e che colpiscono migliaia di persone soprattutto a partire dai 40 anni. Sarà a disposizione della collettività una equipe di oculisti ed ortottiste per effettuare screening gratuiti con professionalità e competenza, sotto il coordinamento di professori Universitari e primari ospedalieri a conferma del valore e del significato sociale del progetto”.

La politica in campo

Parallelamente all’iniziativa sul territorio, di sicuro impatto per la società civile, il 12 ottobre si svolgerà un evento presso il Ministero della Salute, Lungo Tevere Ripa n. 1, nell’aula Cosimo Piccinno, su iniziativa dell’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Cura delle Malattie degli Occhi (Co- presidenti il Senatore Giovanni Satta e l’Onorevole Matteo Russo), che vedrà la partecipazione anche di numerosi altri parlamentari, senatori e deputati. Presente il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, padronedi casa ed alcuni ospiti, presidenti o responsabili di associazioni tra i quali:Mario Barbuto, Presidente dell’Uic e Presidente di IAPB, Teresio Avitabile, il Presidente S.I.S.O. ETS , Alessandra Balestrazzi, Presidente Aimo, Romolo Appolloni, Consigliere S.I.S.O. ETS e direttore UOC oculistica dell’Ospedale sant’ Eugenio e CTO di Roma. In rappresentanza dei pazienti sarà presente l’Associazione Pazienti Malattie Oculari APMO.

E così, mercoledì 12 ottobre, il mondo politico nelle sue diverse declinazioni e il mondo professionale sanitario con le attività in Piazza di San Silvestro. celebreranno a Roma la Giornata Mondiale della Vista per sensibilizzare una volta di più i cittadini sulla necessaria difesa e protezione della salute dei loro occhi.