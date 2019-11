Il 12 dicembre è la Giornata dedicata agli scomparsi

La scelta di una giornata dedicata agli scomparsi non vuole avere solo il valore simbolico, ma vuole essere un'occasione istituzionale ulteriore per raggiungere vari obiettivi, relazionali e operativi: la vicinanza alle famiglie e il coinvolgimento fattivo delle realtà territoriali.

Davanti al drammatico e grave fenomeno delle persone scomparse, per le quali la ricerca e il ricordo sono incessanti, il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse Prefetto Giuliana Perrotta ha voluto dedicare una “Giornata a tutti gli scomparsi” fissata per il prossimo 12 Dicembre.

“Lavoriamo perché il fenomeno decresca e possa essere coronato sempre più frequentemente dal miglior esito: invitiamo le Prefetture, le forze di polizia, le istituzioni locali, gli enti socio-sanitari e le associazioni del territorio, ad unirsi il 12 Dicembre in un’attività di ricerca rafforzata da un rinnovato impulso e dalla reciproca collaborazione. che deve diventare sempre di più parte del sistema di gestione attivato. Questa, d’ora in poi, sarà la data simbolo di un lavoro che resta impegno quotidiano”, ha dichiarato Perrotta.

La scelta di una giornata dedicata agli scomparsi non vuole avere solo il valore simbolico, seppur importante, di non dimenticare, ma vuole essere un’occasione istituzionale ulteriore per raggiungere vari obiettivi, relazionali e operativi: la vicinanza alle famiglie che vivono il dramma di sparizioni nel nulla dei propri cari e il coinvolgimento fattivo delle realtà territoriali, affinché in ogni provincia si valutino i casi tuttora irrisolti, attivando con nuovo impulso le forze dell’ordine e tutte le associazioni del territorio, con il coordinamento dei Prefetti a cui per legge è attribuito questo compito .

E’ volontà del Commissario Perrotta coinvolgere il mondo dell’Associazionismo anche nella necessaria attività di sostegno psicologico ai familiari degli scomparsi che non devono sentirsi soli nella ricerca dei loro cari. Così non è, nei sentimenti e nelle azioni di tutti coloro che operano nelle istituzioni, e che sono attivamente coinvolti nella ricerca degli scomparsi.