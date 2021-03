Il 1 marzo 1983 esce il primo Swatch

Come salvare un settore in crisi? Con il design, il marketing e l’estetica, come è successo in Svizzera con l’invenzione degli Swatch.

Come salvare un settore in crisi? Con il design, il marketing e l’estetica, come è successo in Svizzera con l’invenzione degli Swatch. Ma in questo identikit mancano i protagonisti. I primi sono i giapponesi che, con i loro funzionali orologi, erano lì per spostare le lancette degli svizzeri verso l’ora del fallimento.



Il secondo è Nicolas Hayek che li ha riabilitati con poche, ma precise, mosse: orologi meno elaborati (così meno costosi), ma anche belli, comunicativi, leggeri. Aveva così trovato il tallone d’Achille degli asiatici. Mancano i terzi protagonisti: John Lennon e Yoko Ono con i loro corpi nudi, fissati su uno Swatch d’autore. Un momento non più replicabile della loro intimità, bloccato per sempre su uno strumento che fa l’opposto. Buffo, vero?



Abbiamo provato a dar forma a questa storia e, così, la nostra ricerca del tempo perduto passa per qualche lima, forcine e un po’ di cipria. Questi due orologi sono un omaggio a loro.