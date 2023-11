iGaming, chi è andato meglio in Italia nell’ultimo trimestre?

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Il comparto iGaming conferma il suo stato di salute anche nel trimestre giugno-luglio-agosto

La crescita è inarrestabile e l’incremento costante degli introiti nel settore digitale del gioco è giustificato sia dall’assenza di casinò fisici sul territorio italiano, ad eccezione dei cinque presenti al nord, sia dalla qualità e dalla quantità di passatempi e promozioni che gli operatori del comparto virtuale propongono quotidianamente ai clienti, tra cui le varie tipologie di bonus poker senza deposito che si trovano qui comparati in dettaglio. Ma al di là del crescente stato di salute del settore, cosa dicono i numeri e chi è il leader di mercato nell’ultimo trimestre estivo? Ecco un’analisi mese per mese grazie ai dati AGIMEG (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco).

I numeri del settore e il leader di mercato a giugno 2023

La spesa degli utenti a giugno 2023 è stata di circa 175,7 milioni di euro, pari a un incremento del 15%. Segno positivo, quindi, anche per il sesto mese dell’anno. Nello stesso mese del 2023 la spesa degli utenti per i casinò online è stata invece di 152,9 milioni. Lottomatica si è rivelato operatore leader tra i 48 esaminati da AGIMEG, con una quota media di mercato pari a 21,22%. Il mese si conclude con ricavi totali di 820,1 milioni di euro (rispetto ai 712,3 milioni dello stesso periodo del 2022). Ben distanti gli operatori piazzati al secondo e al terzo posto, rispettivamente a 8,72% (Sisal) e 8,32% (Snaitech). Secondo Teleborsa, le performance online della holding italiana leader di mercato, quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, sono migliorate grazie a una serie di operazioni strategiche in ambito digitale: incremento dell’offerta di giochi online, miglioramento costante della tecnologia (fra tutti l’inclusione di giochi virtuali nell’app per le scommesse sportive), il potenziamento delle attività di CRM e omnichannel per aumentare la retention, la riattivazione e le acquisizioni di nuovi clienti dal canale retail. Soddisfatto l’AD Guglielmo Angelozzi: “Abbiamo consolidato la nostra leadership e continuato ad aumentare la nostra quota di mercato per tutti i nostri segmenti e brand. Questi risultati testimoniano l’ottima esecuzione della nostra strategia e il successo dell’implementazione del turnaround dei marchi”.

Leader anche nel mese di luglio

Il secondo semestre inizia nel migliore dei modi per il brand dell’AD Guglielmo Angelozzi (controllato dall’azionista di maggioranza statunitense Apollo Global Management): infatti conferma e migliora la propria posizione da leader di mercato. La quota di luglio 2023 sale al 21,56%. Contestualmente aumenta del 31% la propria quota di mercato sulla spesa. Invariate le posizioni al secondo e al terzo posto, con le quote degli altri due operatori che cambiano leggermente: 8,45% e 8,35%. Complessivamente, il bilancio del comparto casinò online è in netto aumento rispetto a luglio dello scorso anno. La spesa degli italiani per betting e gambling a luglio 2023 è stata di 183,5 milioni di euro, con un incremento del +14,4% rispetto ai 160,4 milioni spesi a luglio 2022. Cresce dunque il settore operativo online con 246,9 milioni di euro di ricavi, +27% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Successo ad agosto e nell’intero trimestre estivo

Primo posto invariato anche per il mese di agosto, cambia solo la quota di mercato, stavolta a 21,83% (+24,2% rispetto ad agosto 2022). Secondo posto sempre per Snaitech (8,44%), seguita ancora da Sisal (8,37%). L’azienda leader di mercato nel trimestre propone agli utenti online scommesse sportive, giochi virtuali, da casinò, poker e bingo. Tutte le piattaforme di proprietà, fruibili via web e app dedicate per smartphone e tablet, sono certificate per il gioco responsabile dal Global Gambling Guidance Group (G4). A livello generale, invece, il mese di agosto si chiude con un segno più che positivo per i giochi da casinò online. La spesa degli italiani nello stesso mese del 2022 si attesta a 170,7 milioni di euro per i casinò games. Quest’anno l’incremento di settore è stato del +13,4%. Spesa complessiva: 193,5 milioni.

Casinò online: un trend in crescita costante

Con una spesa complessiva di 552,7 milioni di euro nel trimestre giugno-luglio-agosto, il comparto dei casinò online ha confermato il suo stato di salute. Da giugno a luglio la spesa è aumentata del 9,19%. Un trend destinato a crescere ancora, come sottolineato dalle ultime rilevazioni AGIMEG che ha calcolato un +19,3% a settembre e i soliti player in vetta. L’autunno sembra essere solo la continuazione di una tendenza ormai acclarata, sostenuta da un appeal sempre più solido da parte degli appassionati online. Disponibilità dei giochi H24, pagamenti semplificati, quantità smisurata di passatempi e promozioni, e accessibilità perenne tramite smartphone: sono questi i principali fattori di forza che ha sancito e continueranno a spingere il settore dei casinò online.