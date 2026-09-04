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IFA 2026: Wu (Roborock), ‘prodotti Smart technology hanno ampio margine di crescita in mercato italiano’

IFA 2026: Wu (Roborock), ‘prodotti Smart technology hanno ampio margine di crescita in mercato italiano’

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IFA 2026: Wu (Roborock), ‘prodotti Smart technology hanno ampio margine di crescita in mercato italiano’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’ambizione che guida la nostra attività sul mercato italiano è la stessa che abbiamo per il mercato europeo: essere il brand numero uno, soprattutto in Italia anche per il riconoscimento e la soddisfazione dei nostri clienti. Dobbiamo portare ottimi prodotti agli italiani e agli europei, motivo per cui stiamo annunciando i nuovi prodotti qui oggi. Dobbiamo comunicare bene con i consumatori italiani”. Così Frank Wu, Vice President of Western Europe Roborock, intervenendo a Ifa 2026, la kermesse dedicata alle novità tecnologiche a Berlino dal 4 all’8 settembre. 

economia

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Redazione Key4biz

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