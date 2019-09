IFA 2019, ecco le ultime novità del tech alla fiera di Berlino

Dagli auricolari traduttori al 5G, gli ultimi trend tecnologici in arrivo dalla fiera dell’elettronica in corso a Berlino.

In arrivo la Tv 8K

Se avete appena speso una bella sommetta per un nuovo televisore 4K, peccato per voi perché l’8K è già pronto al lancio, con la sua ultra-ultra-alta definizione. E proprio l’8K pare la novità tecnologica più sentita all’IFA di Berlino, la principale fiera tecnologica europea in corso nella capitale tedesca. L’8K promette una qualità di immagine migliore soprattutto sui televisori di grandi dimensioni, superiori a 50 pollici. I primi modelli 8K saranno sul mercato nei prossimi mesi.

Una definizione di immagine è apprezzabile soprattutto per i film e le serie tv, e non a caso i produttori stanno siglando diversi accordi con le piattaforme VOD (Video on Demand) come Netflix, Rakuten TV o Amazon Prime Video. Tanto che ormai la vecchia tv generalista non è altro se non un’applicazione come tante altre sui televisori connessi 8K.

Smartphone, 5G in cantiere

Il 5G, in attesa delle nuove reti, comunque protagonista all’IFA di Berlino con la presentazione dei primi smartphone compatibili. Fra questi, il Samsung Galaxy Fold, con doppio schermo pieghevole, che uscirà sul mercato a settembre, con un modello 5G disponibile.

Dal canto suo, Huawei nonostante i problemi con Trump non perde tempo e in tema 5G ha presentato il primo processore per smartphone che integra il 5G.

Diversi prodotti domestici gestiti e azionati vocalmente, ad esempio lavatrici che scattano a comando e assistenti vocali sempre più sofisticati. Una lavatrice Candy in grado di scegliere da sola il programma di lavaggio.

Audio senza fili

Infine, prodotti più classici come lo speaker portatile Sonos Move, munito contemporaneamente di WiFi per inserirsi in un’installazione multiroom a casa e di bluetooth con batteria per l’utilizzo all’aperto.