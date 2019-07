iF Social Impact Prize, 50mila euro per pubblicizzare progetti sociali

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

IF Design, organizzazione con base ad Hannover, da oltre 60 anni promuove la competizione internazionale di design denominata “iF Design Award”. Inoltre, attraverso l’iF Social Impact Prize mette in palio 50mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in grado di affrontare nel modo migliore le sfide sociali del nostro tempo rispondendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Obiettivi

L’obiettivo generale del premio è sostenere progetti che rispondano efficacemente alle sfide attuali della società con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile:

Porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel mondo;

Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile;

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie;

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibili, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;

Infrastrutture resilienti, industrializzazione sostenibile e innovazione;

Ridurre le disuguaglianze;

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici;

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Attività

Trattandosi di un premio i progetti presentati devono essere già stati realizzati e avere le seguenti

caratteristiche:

affrontare o risolvere un problema rilevante;

rispecchiare standard etici e morali;

rafforzare relazioni di gruppo;

creare un’esperienza positiva;

bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto.



Premio

Ai progetti selezionati sarà assegnato un premio di 50.000$ e la pubblicazione permanente nella IF

World Design Guide

Scadenza

Non ci sono scadenze specifiche ma i premi sono assegnati dopo il 20 novembre 2019.

A chi è rivolta Possono presentare progetti: imprese, studi di design, NGO, fondazioni e altre organizzazioni pubbliche e private. Singoli individui non possono presentare progetti.