Ieg inaugura Bex, prima expo in Italia dove la spazio incontra l’industria terrestre

(Adnkronos) – Ha preso il via ieri al Rimini Expo Centre la prima edizione di Bex – Beyond Exploration Expo, la prima expo-conference italiana che mette a confronto diretto la space economy e le industrie terrestri. Come sottolineano gli organizzatori non era mai successo prima in Italia che filiera spaziale e settori non-space si incontrassero nello stesso spazio con l’obiettivo dichiarato di trasformare il confronto in progetti industriali concreti. Per tre giorni, fino al 25 settembre, imprese, istituzioni, startup e centri di ricerca si confrontano a Rimini in un formato che non ha precedenti nel panorama fieristico italiano.

La giornata inaugurale si è aperta con il taglio del nastro della cerimonia inaugurale, condotta da Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Ieg, che ha moderato gli interventi istituzionali. Ha portato il proprio saluto Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group S.p.A. Sono intervenuti inoltre Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il colonnello Walter Villadei, astronauta e Ambassador di Bex, L’ammiraglio Francesco Saladino, in rappresentanza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, il generale di brigata Luigi Riggio, a capo dell’Unità di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza del consigliere militare del Presidente del Consiglio, generale Franco Federici, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, e Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini.

Tra i progetti al debutto la Casa dell’Astronauta, tra le aree più visitate dell’expo, un percorso immersivo che racconta le condizioni necessarie per vivere, lavorare, nutrirsi e mantenersi in salute oltre la Terra.

Il visitatore attraversa quattro aree, The Human Factor, The Wearable Habitat, The Mission Lab e The Orbital Harvest, affiancate dalla Think Lounge dedicata al confronto tra industria e ricerca. Al progetto hanno lavorato insieme aziende di mondi lontani tra loro, da Technogym a Gvm Assistance, da Formula Medicine a Ntt Data Italia, da Spacewear a Electrolux Professional, fino ad Artisia by Barilla, con Altec, Thales Alenia Space, l’Università Politecnica delle Marche, Enea e l’Aeronautica Militare. The Wearable Habitat ha come protagonista Spacewear, con le tute realizzate per il volo suborbitale.

“Quello che abbiamo visto oggi è un primo passo verso una nuova visione per la space economy – dichiara Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – Costruire BEX da zero non è stato semplice. Il know-how del gruppo, unito a quello dei partner che abbiamo scelto, si è integrato fin da questa prima edizione. Industria spaziale e industria terrestre insieme producono risultati che nessuna delle due otterrebbe da sola, ma finora si sono incontrate poco e quasi per caso. Il compito che ci siamo dati è creare una strategia di lungo periodo, in un appuntamento fisso.”

“Bex certifica il grande investimento pubblico e privato che stiamo realizzando in Emilia-Romagna – commentano il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, e il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – Si stanno consolidando imprese che allargano la propria filiera internazionale, entrando in relazione anche con grandi gruppi stranieri. Nello stesso tempo nascono nuove start-up, che guardiamo con attenzione anche perché l’aviospace sarà, in prospettiva, un settore di grande crescita commerciale”.

Nel pomeriggio si è tenuto il Bex Vision Summit come luogo di incontro tra visione, quadro regolatorio del comparto e applicazioni industriali, per rafforzare l’integrazione tra industria spaziale e industria terrestre e il ruolo dell’Europa nella space economy globale. Con Eric Jozsef, corrispondente da Roma di Libération, sono intervenuti Elena Donazzan e Giorgio Gori, vicepresidenti della commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento europeo, Giancarlo Granero, Head of Unit for Space Economy della Direzione generale Industria della difesa e spazio (Dg Defis) della Commissione europea, il colonnello Walter Villadei, astronauta professionista dell’Aeronautica Militare, Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Space Division di Leonardo per Space Alliance e presidente del Supervisory Board di Thales Alenia Space, Jonathan Cirtain, Ceo di Axiom Space, Vincenzo Giorgio, Ceo di Altec, e Nicola Corradi, External Relations Manager di Barilla Group.

Sul fronte istituzionale il programma convegnistico coinvolge tra gli altri Aeronautica Militare, CNR, Confagricoltura, Confindustria, Enac, Enea, Esa, Marina Militare, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Politecnico di Milano. Bex è inoltre tappa ufficiale degli Stati Generali della Space Economy 2026, il percorso promosso dall’Intergruppo parlamentare per lo Spazio nei distretti dell’industria spaziale italiana, con una giornata dedicata alle startup dell’innovazione.

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