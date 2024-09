IEA, Birol in Corea per inaugurare il World Climate Industry Expo di Busan

Il Direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’energia, Faith Birol, è in Corea del Sud per il World Climate Industry Expo di Busan, in apertura il 4 settembre. In occasione della sua visita, Birol (che ha ricevuto dal presidente Yeol un’importante onorificenza) incontrerà il ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia Ahn Duk-geun e diversi leader aziendali.

L’inaugurazione del World Climate Industry Expo

Al via la seconda edizione dell’EXPO mondiale dell’industria climatica, il World Climate Industry Expo 2024 (WCE), in programma dal 4 settembre. La kermesse inaugurata a Busan lo scorso anno, vede nuovamente protagonista la città portuale della Corea del Sud, divenuta sede per discussioni internazionali nei settori del clima e dell’energia a livello mondiale.

Ad aprire i lavori 2024 sarà Fatih Birol, Direttore esecutivo IEA (Agenzia Internazionale per l’energia), al quale il presidente coreano Yoon Suk Yeol, ha voluto conferire in questi giorni la più alta onorificenza diplomatica della Corea. Il titolo, assegnato durante una cerimonia speciale a Seul, è un riconoscimento per gli importanti contributi del dottor Birol sulle questioni internazionali relative all’energia e al clima.

Il Direttore dell’Agenzia, che pronuncerà il discorso di apertura del WCE, si fermerà nel Paese per una settimana tenendo incontri bilaterali con il presidente Yoon, il ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia Ahn Duk-geun e diversi leader aziendali.

