Tra le segnalazioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato al Governo, vi è l’importanza di sviluppare, ammodernare e rendere più efficienti le infrastrutture energetiche. In particolare l’AGCM si sofferma sulla necessità di sostenere l’elettrificazione dell’economia e la transizione verso le energie rinnovabili.

SCARICA IL DOCUMENTO DELL’AGCM

Ddl concorrenza e sviluppo delle infrastrutture energetiche

La gestione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica rappresentano due pilastri strategici, fondamentali per il futuro energetico e infrastrutturale dell’Italia. Questi settori richiedono un approccio integrato che promuova innovazione tecnologica, sostenibilità e dinamiche concorrenziali. È quanto emerge dalle proposte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella segnalazione inviata al Governo il 17 dicembre 2024, legata alla predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Concessioni Idroelettriche

Le grandi derivazioni idroelettriche sono centrali per la produzione di energia rinnovabile del Bel Paese. L’aggiornamento normativo introdotto con il Decreto Legislativo 79/1999 (Decreto Bersani) […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz