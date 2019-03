La quindicesima edizione del congresso identità golose che si è svolta dal 23 al 25 Marzo presso il Mi-Co Milano ha avuto come filo conduttore il tema del fattore umano - Costruire Nuove Memorie.

Il congresso ha accolto sul palco volti noti della Tv e della cucina italiana da Antonella Clerici e Federico Fazzuoli conduttori televisivi agli chef Andrea Berton, Davide Oldani, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann.

I cuochi hanno saputo dare un’impronta originale al proprio lavoro gestendo sempre al meglio il rapporto tra tradizione e innovazione nelle loro cucine.

Durante il congresso è emerso che il rapporto tra Tv e cucina è ancora intimamente connesso.

“Fare Cucina in tv e faticoso ma molto appagante” dice lo chef Antonino Cannavacciuolo che grazie ai successi delle sue trasmissioni è riuscito a creare lavoro, formare tanti ragazzi che stanno con lui in cucina e che in qualche caso diventano degli chef.

Tra gli interventi degli ospiti che si sono succeduti sul palco, emerge altresì che i contenuti televisivi sono sempre i veri protagonisti della buona Tv, così come le buone idee mescolate con sapienza e tecnica lo sono di un piatto “stellato”.