Identità digitali Spid, Lepida attiva il riconoscimento con CIE 3.0

Nell’ottica di agevolare i cittadini nell’ottenimento delle identità digitali SPID LepidaID, Lepida ha incrementato le modalità di riconoscimento rendendo disponibile anche la possibilità di riconoscimento attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0).

Si tratta di un’ulteriore modalità gratuita che permette ai cittadini in possesso della CIE 3.0 di ottenere l’identità digitale SPID con la registrazione online sul sito id.lepida.it e l’utilizzo della App CieID, oppure di un lettore di smartcard contactless compatibile, dopo aver installato e configurato correttamente il software CIE.

Sono già oltre 500 i cittadini che hanno scelto questa modalità, disponibile dal 5 ottobre, per ottenere l’identità SPID LepidaID, scaricando e installando sul proprio dispositivo mobile l’applicazione CieID,

realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure utilizzando il lettore con il software CIE dal sito del Ministero dell’Interno.

Si ricorda che la CIE 3.0 può essere anche utilizzata come strumento per l’accesso ai servizi online che ne consentono l’utilizzo, come avviene con i servizi integrati con il gateway FedERa, ma rappresenta sicuramente un’opportunità, pur con la necessità dei dispositivi sopra citati, per ottenere le identità

SPID in modo agevole considerando che oltre il 33.5% della popolazione della regione Emilia-Romagna è già in possesso della CIE e che tutti i Comuni della regione la rilasciano.

Con questa possibilità diventano 6 le modalità di riconoscimento disponibili per i cittadini per ottenere le identità SPID LepidaID, di cui soltanto una a pagamento dal 10 ottobre scorso; ovvero quella mediante videocomunicazione con operatore, proprio a seguito della disponibilità del riconoscimento con CIE e con videoregistrazione e bonifico bancario.