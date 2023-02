Antro la fine dell’anno in corso sono attese 2,3 miliardi di attivazioni ID, soprattutto grazie alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, che consentirà una crescita progressiva di servizi al cittadino e alle imprese, ma anche all’innovazione dei servizi bancari e finanziari.

Le identità digitali cresceranno dell’80% entro i prossimi quattro anni

Entro i prossimi quattro anni l’utilizzo dell’identità digitale crescerà dell’80% a livello globale. Secondo un nuovo studio di Juniper Research si stima che il numero di digital identity (ID) raggiungerà le 4,1 miliardi su scala mondiale.

Antro la fine dell’anno in corso sono attese 2,3 miliardi di attivazioni ID, soprattutto grazie alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, che consentirà una crescita progressiva di servizi al cittadino e alle imprese, ma anche all’innovazione dei servizi bancari e finanziari.

La sicurezza

Fondamentale sarà la sicurezza, in particolar modo tutte le soluzioni più avanzate di protezione dell’ID dai tentativi di furto e violazione, che sono in aumento.

Ci sono diverse soluzioni a disposizione, tra cui certamente la Single-Sign-On, o SSO, processo di autenticazione che consente all’utente di accedere a un pacchetto di servizi utilizzando un singolo set di password.

Questo sistema di autenticazione si baserà anche sul concetto Zero trust, secondo gli studiosi, cioè le policy di sicurezza non vengono applicate in base ad un’attendibilità a priori, a di contesto, verificando tutti i parametri al momento dell’autenticazione. Parola d’ordine: tutto può essere una minaccia.

Centrale per la sicurezza ID è anche l’autenticazione “multifattoriale”, che associa alla password un altro fattore di sicurezza che rende più difficile la violazione da parte di terzi.