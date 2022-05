ICT e Industry 4.0, Italia a corto di competenze

17 maggio 2022. La giornata in tre news.

Secondo stime di Unioncamere-Anpal, cresce il gap di competenze specialistiche in ambito ICT e Industria 4.0, manca all’appello il 50% degli specialisti e nel 2026 potrebbero mancare fino a 70mila figure tecniche.

Vodafone Italia chiude l’esercizio fiscale al 31 marzo con un trend in costante miglioramento per ricavi a 4.379 milioni di euro. Rete fissa a 1.238 milioni (+2%) e clienti a banda larga in aumento oltre i 3 milioni.

‘Poteri annacquati all’Antitrust? Chi ci guadagna sono le Big Tech’. Intervista a Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons. Sullo stesso argomento abbiamo sentito anche Fabio Bassan, professore di Diritto internazionale dell’Economia all’Università Roma Tre. Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.