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Ict, 14 ottobre a Milano quinta edizione di ‘Armundia TalkInn’

Ict, 14 ottobre a Milano quinta edizione di ‘Armundia TalkInn’

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Ict, 14 ottobre a Milano quinta edizione di ‘Armundia TalkInn’ Adnkronos

(Adnkronos) – Si svolgerà mercoledì 14 ottobre, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, la quinta edizione di Armundia TalkInn, l’evento annuale promosso da Armundia Group, tech company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni e servizi Ict per il settore bancario, assicurativo e finanziario. ‘Into the Deep – Pioneering Banking & Insurance: technologies beyond prejudice’ è il tema scelto per l’edizione 2026 che porta al centro del confronto la complessità che oggi il settore è chiamato a governare: non soltanto l’introduzione di nuove tecnologie, ma la loro integrazione con infrastrutture e sistemi legacy, processi sempre più articolati, nuovi rischi, requisiti di resilienza, normative in evoluzione e modelli di servizio sempre più sofisticati. Dopo anni in cui la trasformazione digitale ha modificato il modo in cui clienti e imprese accedono ai servizi finanziari e assicurativi, la sfida si sposta sempre più in profondità: nei sistemi, nei dati, nei modelli decisionali e nelle condizioni necessarie per rendere l’innovazione responsabile e sostenibile. È nella capacità di governare questa complessità che si gioca una parte rilevante della prossima fase di innovazione del settore. È da questa prospettiva che nasce la tavola rotonda ‘Oltre i pregiudizi: Finance & Insurance tra tecnologia, fiducia e regole’, moderata dalla giornalista Barbara Carfagna, che rappresenterà il momento centrale di Armundia TalkInn 2026. Il confronto riunirà cinque diversi punti di osservazione – banca, compagnia assicurativa, vigilanza, regolazione digitale e techfin – per affrontare alcune delle principali questioni che interessano il settore. In questo scenario, anche il tema dei pregiudizi assume una dimensione concreta.  

Tre gli assi lungo i quali si svilupperà il confronto: tecnologia, fiducia e regole. Tre dimensioni che non rappresentano necessariamente vincoli all’innovazione, ma che devono trovare un equilibrio per consentire a banche e assicurazioni di adottare nuove tecnologie mantenendo controllo, sicurezza, trasparenza e capacità di governo. Ad aprire l’evento sarà ‘Operazione Batiscafo Trieste – Il futuro non si osserva, si esplora’, un opening video e keynote con la regia di Massimiliano Finazzer Flory, che introdurrà il tema dell’edizione attraverso il parallelismo tra l’esplorazione delle profondità marine e la necessità di comprendere ciò che si trova sotto la superficie della trasformazione digitale, accompagnando simbolicamente il pubblico in un viaggio nella conoscenza e nel coraggio della scoperta. Dopo la tavola rotonda, il programma proseguirà con ‘Dentro la complessità: modelli matematici e nuove intelligenze’, con l’intervento del matematico e professore emerito Alfio Quarteroni, che approfondirà il ruolo della matematica nell’affrontare sistemi complessi e nel supportare decisioni in presenza di vincoli e obiettivi differenti. L’intervento affronterà quindi l’evoluzione verso la Scientific AI, attraverso l’integrazione di conoscenza, dati e modelli matematici per sviluppare sistemi più robusti, interpretabili e affidabili, con applicazioni rilevanti anche in ambito finance. Seguirà l’intervista a Gianluca Berghella, ‘Le parole chiave dell’innovazione bancaria e assicurativa’ e la serata si concluderà con la performance teatrale ’88 frequenze’, interpretata da Antonella Carone (Uno&Trio): un ritratto teatrale di Hedy Lamarr – diva e scienziata – che intreccia bellezza, genio e battaglia per la legittimazione, invitando a guardare oltre i pregiudizi. 

Intervengono: Alessandro Foti, Ceo, FinecoBank; Marco Passafiume Alfieri, Ceo Cnp Vita Assicura; Alessandra Perrazzelli, direttore scientifico, Center for Digital Regulation Strategy; Ida Mercanti, Segretario Generale, Ivass; Gianluca Berghella, Ceo e presidente, Armundia Group; Alfio Quarteroni, matematico e professore emerito, Politecnico di Milano, Epfl Losanna; Massimiliano Finazzer Flory, attore, autore e regista; Barbara Carfagna | Giornalista Rai, moderatrice dell’evento. Armundia TalkInn è un format ideato e promosso da Armundia Group per capitalizzare la conoscenza e farla convergere in un osservatorio sul futuro dell’industria bancaria e assicurativa. Un luogo di confronto sui driver dei processi trasformativi in corso, per farsi le domande più giuste e trasformare conoscenza e consapevolezza in nuove prospettive strategiche. Per una cultura dell’innovazione che metta al centro non i servizi ma l’uomo, i suoi valori e le sue esigenze, con visione, etica e ispirazione. I posti per Armundia TalkInn 2026 sono limitati. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito www.armundiatalkinn.com/it. 

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Redazione Key4biz

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