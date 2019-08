12 Settembre 2019, ore 14:30 – 18:30 presso IBM Studios

Piazza Gae Aulenti, 10 – Milano



IBM è lieta di invitarla all’incontro dedicato ai C-level e Responsabili di Azienda sul tema: “Verso la Cognitive Enterprise: tecnologie primarie e combinazioni su misura”, che si terrà il 12 settembre dalle ore 14.30 presso IBM Studios Milano in Piazza Gae Aulenti, 10.

Attraverso il contributo di alcuni esperti, discuteremo insieme su come sia possibile accelerare la trasformazione digitale delle imprese italiane per accrescerne la competitività sul mercato.

Approfondiremo il tema cognitive e i suoi impatti su cultura, processi, applicazioni, infrastruttura. Condivideremo la proposizione IBM Cloud nelle sue varie dimensioni, dall’ibrido al multicloud, e le sinergie aperte dalla recentissima acquisizione di Red Hat.

Esperti e testimonianze clienti racconteranno il loro percorso di trasformazione che ha permesso di accelerare il cambiamento, facendo leva sulle nuove tecnologie esponenziali.

L’appuntamento vuole fornire spunti di riflessione e dare concretezza all’adozione di nuovi modelli di business per fare impresa.

A conclusione dell’incontro seguirà un Cocktail che permetterà di continuare il dialogo.



#RunningThroughIBMServices

AGENDA

13:30 Registrazione & Welcome Coffee

14:30 Benvenuto e Inizio Lavori

IBM Services per accelerare il percorso di trasformazione

Angelo Cirocco , General Manager Global Technology Services – IBM Italia

, General Manager Global Technology Services – IBM Italia Rolando Neiger, General Manager Global Business Services – IBM Italia

Ospite

Beatrice Venezi,Direttrice d’orchestra, accompagnata da un quartetto d’archi

Business Reinvention: le piattaforme di Business al centro

Eugenio Cervetto , Partner Global Business Services – IBM Italia

, Partner Global Business Services – IBM Italia Raffaele Pullo, CTO Global Technology Services – IBM Italia

La capacità congiunta di IBM Services e Red Hat

Alessandro Fronte, Red Hat Synergy Leader – IBM Italia

16:30 Coffe Break

16:45 Un viaggio di trasformazione da raccontare

Panel Clienti

Verso la Cognitive Enterprise: Culture Transformation e Process Transformation

Daniele Langiu , Blockchain Managing Consultant – IBM Italia

, Blockchain Managing Consultant – IBM Italia Laura Nalon, Talent & Engagement Manager – IBM Italia

Hybrid : Tecnologia, piattaforme e servizi all’avanguardia(ADVISE/MOVE/BUILD/MANAGE)

Marco Sebastiani , Global Technology Services Cloud Leader – IBM Italia

, Global Technology Services Cloud Leader – IBM Italia Nicolò Lorenzoni, Cloud Advisory leader, Global Business Services – IBM Italia

Esibizioni di “action painting”, espressionismo astratto

Il Pittore al contrario

18:15 Cocktail

Per le registrazioni scrivere a: eventi@supercom.it