IBM e Red Hat: come accelerare la trasformazione digitale della P.A

Con la recente acquisizione di Red Hat, IBM potrà rispondere in modo nuovo alle crescenti richieste della Pubblica Amministrazione, con una efficacia mai raggiunta prima.

La sinergia fra il leader dello sviluppo OpenSource e i servizi di Cloud ibrido IBM offrirà alle organizzazioni tutta la velocità, l’affidabilità e la flessibilità necessarie per dare un impulso decisivo al cambiamento del Paese.

A tal fine, è ora disponibile la piattaforma ibrida di nuova generazione “Red Hat on IBM Cloud“ presente sul marketplace AGID, per il quale IBM è stato il primo provider Cloud a qualificarsi.

Ora, sarà possibile accedere ad un servizio completamente gestito in linea con tutti gli standard di sicurezza e resilienza in vigore, grazie ai quali sarà possibile costruire applicazioni di ogni genere, gestire carichi di lavoro significativi e distribuirli ovunque se ne abbia l’esigenza. Cloud IBM e Red Hat: una strada comune per accelerare la trasformazione della P.A.

