Iannantuoni (Unimi), ‘in 10 anni, 300mila ragazzi in fuga: urge nuovo accordo europeo sui talenti’

(Adnkronos) – “Il nostro Paese parte, purtroppo, da un dato drammatico: negli ultimi dieci anni 300mila ragazzi hanno scelto di valorizzare se stessi e di porre i propri obiettivi lavorativi e personali al di fuori del nostro Paese. Credo che sia urgente chiedere all’Europa un nuovo accordo sui talenti e, come è stato fatto per le spese sulla difesa, che sono al di fuori del Patto di stabilità europeo, credo da economista che dovremmo fare in modo che anche le spese sui giovani siano al di fuori del patto di stabilità europeo, proprio per dare un impulso a questi ragazzi e ragazze e ai loro sogni”. Lo ha detto Giovanna lannantuoni, Professoressa di Economia Politica e già Rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della ricerca “Comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti: la Roadmap per l’Italia”, realizzata da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia, svoltasi nel contesto della 52esima edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da Teha Group a Villa d’Este a Cernobbio.

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