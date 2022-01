Secondo il presidente dell'Eurasia Group Ian Bremmer l'interesse di business delle aziende Usa in Cina è in aumento e non in diminuzione, nonostante le frizioni geopolitiche fra Pechino e Washngton.

Il pressing dell’amministrazione Usa per evitare di fare business in Cina, il generale inasprimento normativo e le relazioni difficili tra Stati Uniti e Cina hanno fatto ben poco per scoraggiare le aziende americane dal fare affari nella seconda economia più grande del mondo.

La pensa così il presidente dell’Eurasia Group Ian Bremmer, secondo cui gli amministratori delle grandi aziende Usa intendono raddoppiare i propri investimenti nel paese asiatico.

Cina sta per diventare la maggior economia mondiale

“Parlo con i Ceo di società occidentali letteralmente ogni giorno e ti dirò che, a conti fatti, la maggior parte di loro ha in programma di fare più affari in Cina nei prossimi 10 anni, non meno”, ha detto Bremmer a Yahoo Finance Live. “Il motivo è semplice. È perché la Cina è sulla buona strada, per essere ancora la più grande economia del mondo entro il 2030. E le società alla fine vogliono essere dove saranno i loro mercati”, ha aggiunto l’economista.

Le dimensioni del mercato cinese lo hanno reso da tempo la risorsa più preziosa per le multinazionali statunitensi che operano nel paese. Il Fondo monetario internazionale (FMI) stima che la Cina diventerà la più grande economia del mondo all’inizio degli anni ’30.

Incertezze geopolitiche

Ma le prospettive di crescita per le società americane sono state sempre più offuscate dai rischi geopolitici e da un ambiente interno mutevole. Mentre il presidente cinese Xi Jinping cerca di assicurarsi un terzo mandato quinquennale e di cementare la sua eredità, ha rimodellato le priorità dell’economia con l’obiettivo della “prosperità comune”, intervenendo sull’attività di alcune delle più grandi aziende cinesi tra cui Alibaba e Tencent.

Un trend che ha coinciso con un rallentamento della crescita economica. Il PIL cinese è cresciuto del 4,9% nel terzo trimestre, trascinato al ribasso in parte da limitazioni della filiera, dalla crisi energetica globale, dall’incertezza del Covid-19 e da un generale indebitamento.

Piani e pratiche commerciali

“La Cina oggi presenta maggiori diseguaglianze rispetto agli Stati Uniti. E la Cina è apparentemente un’economia socialista. questo non dovrebbe accadere e Xi Jinping si sta impegnando molto per affrontare la situazione”, ha detto Bremmer. “Se ciò significa rompere alcune uova, in termini di società cinesi locali e di ciò che è o meno consentito fare, del tipo di ricchezza che possono accumulare e del tipo di pratiche commerciali che possono avere per le società tecnologiche e Internet di consumo per le società di videogiochi … le società stesse stanno per reagire. Chiaramente questo sta creando più preoccupazione per la crescita cinese e la sostenibilità di tale crescita”.

La politica degli Stati Uniti contro la Cina non ha fatto che aumentare il nervosismo per dirigenti d’azienda. Il mese scorso, il presidente Biden ha firmato una legge che vieta le importazioni dalla regione dello Xinjiang, dove i paesi occidentali hanno accusato i cinesi di aver compiuto un genocidio contro le minoranze musulmane uiguri. Intel e Walmart hanno subito un contraccolpo a livello nazionale, dopo che gli utenti cinesi si sono rivolti alle piattaforme di social media chiedendo alle aziende di rispettare il nuovo divieto di importazione. Un rappresentante di Walmart ha successivamente negato tali accuse, dicendo che i clienti semplicemente non riuscivano a trovare i prodotti “a causa di un malinteso” della funzione di ricerca dell’app.

China Business Council (USBC)

In un recente sondaggio del China Business Council (USBC) degli Stati Uniti, il 45% delle società statunitensi ha affermato di aver sentito pressioni per rilasciare dichiarazioni su questioni politiche, con pressioni provenienti sia dal governo statunitense che da quello cinese, nonché dai consumatori. Un terzo di coloro che hanno risposto ha affermato che il nazionalismo ha sempre più giocato un ruolo nelle decisioni dei consumatori, con l’intensificarsi delle tensioni USA-Cina.

Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono diminuiti in modo significativo, mentre gli investimenti statunitensi in Cina continuano a un ritmo più lento a causa di un “ambiente imprenditoriale imprevedibile”, secondo Doug Barry, direttore senior per le comunicazioni e le pubblicazioni dell’USBC.

Eppure, anche con questi venti contrari, Barry ha affermato che ci sono piani per aumentare gli investimenti in Cina, perché nessuno vuole perdere l’occasione, se la crescita dei mercati rallenta.

“La realtà della politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Cina è evitare la crisi proprio perché le nostre economie sono enormemente interdipendenti”, ha affermato Bremmer. “Non finirà presto”.