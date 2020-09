Al via oggi in live streaming la fiera virtuale IAGOVES2020.IT, prevista all’interno dell’Evento "Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali" organizzato e trasmesso in streaming dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Al via oggi la fiera virtuale IAGOVES 2020 (clicca qui per la diretta streaming), prevista all’interno dell’Evento Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali, organizzato e trasmesso in streaming dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Durante la due giorni dell’evento IAGOVES2020, 25 e 26 settembre, gli interessati ai temi proposti ed affrontati dai diversi, prestigiosi, contributors nelle Sessioni Plenarie del Convegno e nelle Sessioni parallele di IA NO STOP potranno passeggiare online tra gli stand della FIERA VIRTUALE, dove ad esporre soluzioni di Intelligenza Artificiale o pratiche applicazioni della stessa nelle più diverse attività saranno Aziende, Start Up, Università, Centri di Ricerca, Accademie. Gli stand resteranno aperti e visitabili per alcuni mesi anche dopo l’Evento per gli Espositori che lo richiederanno.

Per rivedere IAGOVES 2020