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Iacovone (BIP): “Tra le priorità anche utilizzo ai per migliorare servizi a cittadini e imprese”

Iacovone (BIP): “Tra le priorità anche utilizzo ai per migliorare servizi a cittadini e imprese”

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Iacovone (BIP): “Tra le priorità anche utilizzo ai per migliorare servizi a cittadini e imprese” Adnkronos

(Adnkronos) – “Riguardo l’evoluzione futura della Pubblica amministrazione (Pa), il primo obiettivo che ci siamo posti, dopo il Pnrr,  è di non perdere questa velocità intrapresa nel sapere, programmare, investire e controllare. Il secondo obiettivo, invece, è capire come l’intelligenza artificiale possa aiutare a snellire, accelerare e soprattutto dare migliori servizi ai cittadini, alle imprese e anche nei rapporti tra amministrazioni”. Così Donato Iacovone, Presidente di BIP, partecipando oggi a Roma all’evento ‘Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese’, organizzato da Bip. 

economia

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Redazione Key4biz

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