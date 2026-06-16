»
»
Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese”

Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese”

di |
Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese” Adnkronos

(Adnkronos) – Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, evidenzia il valore industriale e ambientale del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle, nato dalla collaborazione tra Hera ed Eni. Il progetto rafforza la capacità di gestione dei rifiuti speciali e introduce tecnologie avanzate per il recupero di materia ed energia, contribuendo a ridurre il ricorso alle discariche e l’esportazione dei rifiuti. Un investimento che consolida il ruolo di Ravenna come hub di riferimento per l’economia circolare e per lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo del Centro-Nord Italia. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche