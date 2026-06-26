Ia, Virkkunen (Ue): “Accelerare innovazione, ma consapevoli dei rischi”

(Adnkronos) – “L’Unione europea ha molti punti di forza per quanto riguarda l’Intelligenza artificiale: abbiamo molti più ricercatori rispetto al resto del mondo e anche startup molto promettenti che dobbiamo supportare nell’espansione del loro business. È importante che i cittadini possano fidarsi di queste tecnologie, e infatti nell’Ue è in vigore l’Ai Act, perché vogliamo sì accelerare l’innovazione, ma vogliamo anche essere consapevoli dei rischi”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, a margine della terza e ultima giornata del We Make Future 2026, il grande evento dedicato alla tecnologia, all’Ia e all’innovazione digitale che è andato in scena nei padiglioni di BolognaFiere.

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