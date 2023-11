IA nuovo “avversario politico”

In Argentina sia Javier Milei, sia il suo sfidante Sergio Massa, hanno usato l’intelligenza artificiale per creare immagini, manifesti e video. IA sempre più utilizzata nelle tornate elettorali dei Paesi democratici.

OpenAI nel caos. 738 dipendenti su 770 pronti a andare in Microsoft se Altman non torna. E Nadella non chiude la porta.

Plastica, domani l’Europarlamento voterà il regolamento sugli imballaggi. Tra il 2011 e il 2021, la quantità pro capite di rifiuti di imballaggio in plastica generati nell’UE è aumentata del 26,7%.

Leggi il resto delle notizie nella dailyletter di oggi 21 novembre 2023.