IA, nuove norme proposte dalla Commissione UE

28 settembre 2022.

In primo piano le nuove regole proposte dalla Commissione europea sui dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. Tra le proposte, rendere più facile risarcimento per violazioni della privacy o danni causati da problemi di sicurezza.

A proposito di privacy, due gli approfondimenti sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti.

Infine, continuiamo il filone telco vs Ott sulla possibile condivisione dei costi delle reti. Oggi è arrivata la risposta di Google. Scontata.

