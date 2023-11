Che giornata è stata dal nostro osservatorio?

IA. Meta l’ha vietata per generare annunci elettorali e contenuti politici sulle sue piattaforme social. Spieghiamo il perché.

Rischio fake news su Europee 2024. Approvate le nuove regole dai Paesi membri e dall’Europarlamento contro la disinformazione. Ecco gli obblighi per i social.

IA nella Sanità. Continua il nostro focus: oggi altri 8 use case.

Clicca qui per leggere la Dailyletter