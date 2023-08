IA, in che modo ha cambiato il panorama delle aziende

Nell’ultimo anno, abbiamo assistito a passi da gigante nello sviluppo dell’IA e a enormi cambiamenti nella percezione pubblica di questa tecnologia. Chatbot come ChatGPT di OpenAI e LLM come GPT-4 hanno dimostrato notevoli capacità di comunicare fluentemente e di esprimersi al livello più alto o vicino a una vasta gamma di valutazioni cognitive. Le aziende che sono parte integrante dell’ecosistema AI (come Nvidia) hanno visto aumentare le loro capitalizzazioni di mercato. Parlare di una corsa agli armamenti dell’IA tra giganti della tecnologia come Google e Microsoft non è fuori luogo. Di seguito le considerazioni di Mark Sherman, managing partner di Telstra Ventures.

Ansia crescente

Nonostante tutta l’eccitazione che circonda l’IA, non è mancata una crescente ansia: dalle preoccupazioni per la soppressione o il cambiamento di posti di lavoro, la diffusione della disinformazione e degli attacchi informatici basati sull’intelligenza artificiale fino ai timori di rischi esistenziali. Sebbene sia essenziale testare e implementare l’IA in modo responsabile, è improbabile che vedremo cambiamenti normativi significativi entro il prossimo anno (che amplieranno il divario tra leader e follower sul campo). I grandi leader dell’IA ricchi di dati vedranno probabilmente enormi benefici mentre i concorrenti che rimangono indietro sulla tecnologia – o le aziende che forniscono prodotti e servizi minacciati dall’IA – rischiano di perdere valore sostanziale.

Ci saranno vincitori e vinti nella corsa all’IA, ma i pessimisti dell’IA stanno scontando la creatività e la produttività che la tecnologia scatenerà. Sì, le perdite di posti di lavoro sono inevitabili, ma lo sono anche i guadagni di posti di lavoro. Le aziende di maggior successo non combatteranno la marea del cambiamento: capiranno come prendere parte a una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche a cui abbiamo mai assistito.

L’innovazione contrasterà la dislocazione

Non c’è dubbio che l’intelligenza artificiale sostituirà molti ruoli che esistono oggi: addetti all’inserimento dati, creatori di contenuti, paralegali, agenti del servizio clienti e milioni di altri lavoratori potrebbero scoprire che le loro carriere stanno per prendere una svolta inaspettata. Accenture prevede che il 40% di tutte le ore lavorative sarà influenzato dai soli LLM, poiché “le attività linguistiche rappresentano il 62% del tempo totale di lavoro dei dipendenti”. Il rapporto sul futuro dell’occupazione 2023 del World Economic Forum prevede che la percentuale di attività svolte dalle macchine passerà dal 34% al 43% entro il 2027.

Nuove abilità per nuovi lavori

Detto questo, è sempre saggio scommettere sulla creatività e sulla resilienza umana. Man mano che alcuni ruoli diventano ridondanti, aumenterà la domanda di auditor ed esperti di etica AI, ingegneri, analisti della sicurezza delle informazioni e così via. Ci sarà anche una crescente domanda di risorse educative incentrate sull’IA. PwC riferisce che ben il 74% dei lavoratori si dice “pronto ad apprendere una nuova abilità o a riqualificarsi completamente per mantenersi occupabile” – un segnale incoraggiante che i dipendenti riconoscono l’importanza di adattarsi alle nuove realtà tecnologiche ed economiche. Forse è per questo che il 73% dei lavoratori americani crede che la tecnologia migliorerà le loro prospettive di lavoro.

Le aziende dovrebbero trarre vantaggio da questi sentimenti concentrandosi sulla mobilità dei talenti e sullo sviluppo professionale, che contemporaneamente prepareranno la loro forza lavoro per l’era dell’IA e miglioreranno la fidelizzazione in un mercato del lavoro ostinatamente stretto. Oltre alla formazione interna, stiamo assistendo all’emergere di servizi educativi di terze parti incentrati su intelligenza artificiale, scienza dei dati, sicurezza informatica e molti altri argomenti lungimiranti, una tendenza che probabilmente prenderà slancio nei prossimi anni. Tra tutti i terribili titoli sulle perdite di posti di lavoro alimentate dall’IA, è importante ricordare quanto possano essere adattabili gli esseri umani.

La gestione del rischio AI sarà una priorità fondamentale

Oltre agli shock economici che saranno causati dall’IA, la tecnologia pone molti altri pericoli che le aziende e i consumatori dovranno tenere in considerazione nei prossimi anni. Gli attacchi informatici basati sull’intelligenza artificiale, i problemi di parzialità e trasparenza, la violazione del copyright e la produzione su larga scala di informazioni inesatte sono tutti rischi che stanno diventando sempre più urgenti. I modi in cui gestiamo questi rischi avranno implicazioni radicali per l’implementazione e l’adozione dell’IA nei prossimi anni.

Nuovi rischi informatici

Assumi il ruolo potenziale dell’IA negli attacchi informatici. Secondo il Data Breach Invetigations Report 2023 di Verizon, quasi tre quarti delle violazioni dei dati coinvolgono un elemento umano, motivo per cui i criminali informatici spesso si affidano ad attacchi di ingegneria sociale come il phishing. Gli LLM sono in grado di produrre quantità illimitate di testo coerente e convincente in un istante, il che potrebbe fornire ai criminali informatici un potente strumento per aumentare gli attacchi di phishing (questi attacchi dipendono dal convincere le vittime a fare clic su contenuti dannosi con testo dal suono realistico). Check Point Research ha già identificato “tentativi da parte di criminali informatici russi di aggirare le restrizioni di OpenAI”.

Le aziende aumenteranno i loro investimenti in sicurezza informatica per tenere il passo con questi sviluppi e probabilmente vedremo importanti attacchi informatici abilitati all’IA nel prossimo futuro. Sarà necessario aggiornare gli approcci alla formazione in materia di cybersicurezza per tenere conto della minaccia rappresentata dall’IA. I tentativi di phishing, ad esempio, saranno più difficili da individuare perché i criminali informatici utilizzeranno gli LLM per produrre testo convincente (e meno pieno di errori). Le aziende nella posizione migliore per avere successo durante la rivoluzione dell’IA sono quelle che stanno considerando i rischi ora e che stanno aggiornando i loro protocolli di conformità, le politiche delle risorse umane e le piattaforme di sicurezza informatica per tenere conto dei pericoli dell’IA sfruttando i suoi benefici.

L’IA trasformerà radicalmente l’ambiente aziendale

ChatGPT è cresciuta fino a 100 milioni di utenti attivi mensili in soli due mesi, il che lo rende l’applicazione consumer in più rapida crescita di tutti i tempi. Mentre le grandi aziende tecnologiche con accesso a enormi quantità di dati e menti leader nel settore avranno significativi vantaggi per la prima mossa, molte startup svilupperanno implementazioni innovative per l’IA nel prossimo futuro. L’impatto economico dell’IA andrà ben oltre lo sviluppo della tecnologia stessa.

Ad esempio, la fusione di intelligenza artificiale e robotica – così come le nuove collaborazioni tra ingegneri meccanici, elettrici e software – ridurrà drasticamente i tempi del ciclo di innovazione, i tassi di errore e i costi. Nel corso del prossimo anno, la disruption guidata dall’IA prenderà rapidamente slancio: la forza lavoro cambierà, ci saranno drastiche fluttuazioni della quota di mercato e delle valutazioni e i lenti utilizzatori dell’IA perderanno rapidamente trazione. Ci saranno anche molte false partenze – mentre alcune aziende genereranno rendimenti sbalorditivi, altre cadranno in hype mal indirizzato e si imbatteranno in vicoli ciechi. Le startup di maggior successo troveranno un modo per capitalizzare gli effetti di rete relativi all’acquisizione dei dati e alle partnership con i primi mover.

È impossibile sapere esattamente come sarà il panorama aziendale mentre l’IA migliora e prolifera rapidamente. Ma una cosa è certa: le aziende lungimiranti hanno ragione a concentrarsi sull’IA ora: devono soltanto essere consapevoli dei rischi insieme ai potenziali benefici.