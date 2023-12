Chi è più interessato all’intelligenza artificiale generativa in tutto il mondo? Quali Paesi cercano più notizie sugli strumenti generativi per contenti di testo, audio e video? Ecco le infografiche per ogni categoria di IA generativa su scala globale.

IA generativa, la classifica dei Paesi più interessati

Secondo stime di Fortune Business Insights, il mercato dell’intelligenza artificiale (IA) generativa potrebbe raggiungere un valore globale di quasi 668 miliardi di dollari entro il 2030. Nei prossimi dieci anni tale valore potrebbe raggiungere 1,3 trilioni di dollari secondo Bloomberg Intelligence.

Nello stesso periodo di tempo, per Goldman Sachs, l’IA generativa potrebbe determinare un aumento del 7% del PIL globale (più o meno 7 trilioni di dollari) e assicurare un +1,5% di produttività globale.

Questi pochi dati sono sufficienti per capire quanto questa tecnologia sia fondamentale per la crescita economica di molti Paesi nei prossini anni. Motivo per cui sta aumentando rapidamente l’interesse delle principali economie globali nell’IA generativa.

In un articolo di visualcapitalist.com è riportata la ricerca di Electronics Hub, che ha prodotto un elenco di 90 strumenti di intelligenza artificiale generativa tra i più popolari, dividendoli in quattro categorie (testo, voce, audio e immagini), a partire dal volume mensile di ricerca su Google in ogni Paese e per ognuna delle categorie individuate, calcolando il dato di ricerca ogni 100.000 persone.

ChatGPT è risultato essere lo strumento di intelligenza artificiale generativa più ricercato nella maggior parte dei paesi (65), compresi gli Stati Uniti.

Quillbot è il secondo più cercato (61 Paesi), ma registra il volume di ricerche più alto in assoluto (12 milioni al mese).

Midjourney, invece, è lo strumento di generazione di immagini più cercato in 92 paesi.

Classifica Paesi più interessati all’IA generativa

Filippine (5,288 ricerche ogni 100 mila abitanti)

Singapore (3.036)

Canada (2.213)

Emirati Arabi Uniti (1.926)

Australia (1.902)

Malesia (1.788)

Irlanda (1.771)

Norvegia (1.599)

Regno Unito (1.546)

Nuova Zelanda (1.444)

Più indietro gli Stati Uniti (1.187), mentre l’Italia con 337 ricerche ogni 100 mila abitanti è ultima tra tutti i Paesi dell’Unione europea.

IA generativa di contenuti testuali

Filippine (5.236 ricerche ogni 100 mila abitanti)

Singapore (2.673)

Canada (1.896)

Jamaica (1.991)

Emirati Arabi Uniti (1.773)

Malesia (1.719)

Australia (1.560)

Irlanda (1.470)

Bahrain (1.327)

Norvegia (1.292)

Regno Unito ((1.253)

Nuova Zelanda (1.127)

Mauritius (1.094)

Cipro (1.086)

Qatar (986)

Stati Uniti (927)

IA generativa di immagini

Israele (311 ricerche ogni 100 mila abitanti)

Singapore (295)

Finlandia (282)

Francia (280)

Norvegia (277)

Nuova Zelanda (276)

Canada (266)

Irlanda (262)

Estonia (255)

Australia (254)

Svizzera (249)

Paesi Bassi (249)

Danimarca (248)

Regno Unito (246)

Svezia (243)

Stati Uniti (213)

IA generativa di contenuti audio (che piace tanto ai Paesi sudamericani)

Uruguay (230 ricerche ogni 100 mila abitanti)

Cile (76)

Argentina (66)

Perù (59)

Australia (55)

Bolivia (52)

Messico (38)

Costa Rica (37)

Equador (32)

Colombia (30)

Paraguay (26)

Guatemala (25)

Stati Uniti (22)

IA generativa di contenuti video

Singapore (57 ricerche ogni 100 mila abitanti)

Emirati Arabi Uniti (50)

Cipro (41)

Canada (37)

Regno Unito (36)

Australia (33)

Nuova Zelanda (30)

Trinidad e Tobago (30)

Svezia (30)

Slovenia (29)

Irlanda (29)

Danimarca (29)

Spagna (28)

Bahrain (28)

Paesi Bassi (28)

Stati Uniti (25)