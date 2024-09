"È la tecnologia più semplice da utilizzare in assoluto", garantiscono i formatori. La prima lezione il 16 settembre dalle ore 20: che cosa sono gli LLM? E come utilizzarli per il proprio lavoro, per il business, per aumentare la produttività e la creatività?

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale e ogni giorno impazzano notizie sull’AI, in cui leggiamo sempre degli LLM. Ma cosa sono? Come utilizzarli per il proprio lavoro, per il business, per aumentare la produttività e la creatività? Si rivolge a chi è interessato/a a imparare come usarla il corso online tenuto da Recomb sull’AI generativa: “è la tecnologia più semplice da utilizzare in assoluto”, garantiscono i formatori.



Il codice sconto riservato ai lettori di Key4iz:

Sconto 15% : Special-CoreAE

Esiste poi un’opzione “Under25”, subordinata ai requisiti, che consente di avere un 50% di sconto (vale solo per gli i nati dopo il 31.12.1999). Il codice sconto da utilizzare in questo caso è Special-RCMB_U25

Caratteristiche del corso, prima lezione il 16 settembre dalle ore 20

La prima lezione si terrà il 16 settembre dalle ore 20:00 alle 21:40.

Punti Salienti del Corso:

Introduzione agli LLM (Large Language Models): Scopri cosa sono e come funzionano i modelli di linguaggio di grandi dimensioni.

Scopri cosa sono e come funzionano i modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Esempi Pratici: Sapevi che l’IA può facilmente scrivere, dipingere, parlare, spiegare, suonare, vedere, ascoltare, insegnare, analizzare, osservare, rilevare, eseguire, programmare e immaginare? Tranquilli, non è difficile e vi spieghiamo tutto!

Sapevi che l’IA può facilmente scrivere, dipingere, parlare, spiegare, suonare, vedere, ascoltare, insegnare, analizzare, osservare, rilevare, eseguire, programmare e immaginare? Tranquilli, non è difficile e vi spieghiamo tutto! Promtp engineering: sfatiamo un mito e rendiamo tutto più easy: facile come….parlare!

Modalità di erogazione:

Il corso sarà erogato interamente online tramite la piattaforma Google Meet.

Ogni lezione sarà registrata e resa disponibile per essere rivista in seguito, permettendoti di studiare secondo i tuoi tempi.

Le lezioni, della durata di 100 minuti ciascuna, includeranno una sessione di domande e risposte alla fine, per garantire una comprensione approfondita e chiarire eventuali dubbi.

Materiali e risorse:

Durante il corso verranno forniti alcuni materiali didattici come dispense e slide.

Tuttavia, gran parte dell’apprendimento avverrà attraverso schermi condivisi con ChatGPT.

È necessario che i partecipanti abbiano un abbonamento, anche gratuito, a ChatGPT.

Interattività e Supporto:

La sessione di domande e risposte, prevista alla fine di ogni lezione, è un elemento chiave del corso, per aiutare i partecipanti per comprendere meglio l’IA generativa.



Il link per l’iscrizione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ia-generativa-10-ore-per-imparare-ad-usarla-edizione-2-944018403457?aff=udhrgka

