Le tecnologie legate all’attacco alla cybersicurezza e quelle dell’intelligenza artificiale “ampliano a dismisura la possibilità di minacce, che non sono quelle normalmente simmetriche legate alla minaccia militare, ma anche tutte quelle asimmetriche, soprattutto di tipo economico, che riguarda le aziende”: lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli intervenendo all’evento Cybersec24 in corso a Roma, dedicato proprio alla sicurezza informatica nell’era dell’intelligenza artificiale.

Per Cirielli, “la difesa dei nostri interessi, tecnologici ed economici, rappresenta un elemento centrale della nostra politica globale” e dal momento che “con i nostri alleati dell’Ue, del G7, della Nato condividiamo in maniera profonda dei valori di democrazia e dello stato di diritto, in queste istituzioni bisogna cercare di fare ancora più squadra. Non è sempre facile. Sappiamo che spesso abbiamo divergenze di vedute con i nostri alleati. Spesso qualche alleato è più spregiudicato, magari il primo che ci fa concorrenza anche subito dal punto di vista tecnologico ed economico. Però dobbiamo avere l’intelligenza la capacità di avere uno sguardo globale”.