L’invito è rivolto ad aziende, Pmi, amministrazioni pubbliche di tutti gli Stati membri con l’obiettivo di sviluppare e diffondere nuove applicazioni per l’intelligenza artificiale e di potenziare i sistemi di cybersecurity. Termini e condizioni per partecipare al bando.

Bando per nuove soluzioni IA e cybersecurity

La Commissione europea ha aperto nuovi inviti a presentare proposte per il Programma Europa Digitale. Il primo bando da 84 milioni di euro aprirà il 16 gennaio 2024 e sarà dedicato all’intelligenza artificiale (IA) e alla sicurezza informatica.

“L’aumento delle minacce informatiche impone all’Unione di potenziare i sistemi di difesa. L’invito in oggetto aiuterà gli Stati europei a proteggere meglio i propri cittadini, le imprese e l’economia”, ha spiegato in una nota Margrethe Vestager, Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea.

“La tempestività è tutto nella risposta efficace alle nuove minacce informatiche, ecco perché investiremo in nuovi progetti e soluzioni per l’IA e la sicurezza, potenziando la nostra infrastruttura SOC e realizzando un vero cyber scudo europeo”, ha invece affermato il Commissario per il mercato interno, Thierry Breton.

Al lavoro su questi temi da alcuni anni, la Commissione intende affrontare i rischi generati da usi specifici dell’intelligenza artificiale attraverso una serie di norme complementari, proporzionate e flessibili. Tali norme forniranno inoltre all’Europa un ruolo guida nella definizione del gold standard globale.

Come partecipare

L’invito è rivolto a imprese di grandi medie e piccole dimensioni, alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici di tutti gli Stati membri, ma anche dei Paesi associati al Programma, dei Paesi appartenenti allo spazio economico europeo e all’Associazione europea di libero scambio.

Il termine ultimo per presentare le candidature è fissato per il 26 marzo 2024 alle ore 17:00.

Per informazioni, termini e condizioni di partecipazione al bando c’è l’apposita pagina web della Commissione europea “Funding & tender opportunities”.